Yakhya Diop Yékini engage le combat contre le coronavirus : « Nous devons tous combattre cette maladie... »

Après avoir imposé sa puissance et son art du combat dans les arènes sénégalaises, l'ancien roi de la lutte avec frappe, Yekini a engagé le combat contre la pandémie du coronavirus. Dans une vidéo de sensibilisation destinée à la population nationale, Yakhya Diop exhorte ses concitoyens à plus de responsabilité et d'abnégation pour combattre activement cette maladie. " Nous devons tous combattre cette maladie... "