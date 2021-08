Yakham Mbaye sur l'enterrement de Habré : « Ce fut un honneur pour moi qui l’ai connu étant jeune journaliste; mon devoir c’est de l’accompagner à sa dernière demeure »

Le directeur général du quotidien national « Le Soleil » était au cimetière de Yoff pour accompagner Hissein Habré à sa dernière demeure. Le journaliste face à ses confrères est revenu sur ce qu’il retient de l’homme en tant que journaliste. Il informe l’avoir connu depuis qu’il était jeune journaliste.



« C’est Me Babacar Touré qui me l’a présenté il y a 20 ans. On avait d’excellents rapports. Je retiens de l’homme, un Africain, un grand patriote, un grand guerrier, un homme qui avait un amour quasi-tyrannique pour son pays, il a consacré toute sa vie à la défense de son pays. Il considérait l’Afrique comme son pays. Ce fut un honneur pour moi qui l’ai connu étant jeune journaliste et hormis toute considération politique, mon devoir c’est de l’accompagner à sa dernière demeure. Il fut un homme de refus », précisera le journaliste.