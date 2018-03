Yakham Mbaye, parrain officiel, Bamba Fall, Alioune Ndoye, Cheikh Bâ se disputent la Zone 1, Niayes Thioker et Damels

C’est à une finale de football navétanes hautement politique qu’on assistera dans quelques heures au stade Alassane Djigo de Pikine. Celle de l’entité phare, la Zone 1 de Dakar, qui opposera deux équipes des Communes de Dakar-Plateau et Médina : l’Asc Niayes Thioker et l’Asc Damels.

Pour ce faire, les hommes politiques des deux localités se sont signalés. En particulier le Directeur général du journal gouvernemental Le Soleil, Yakham Mbaye. C’est à coups de millions de francs Cfa que Yakham Mbaye, les maires Bamba Fall et Alioune Ndoye, le Directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh Bâ, entre autres personnalités politiques, se sont invités dans la partie.

Seulement, si les autres se sont cantonnés à leur Commune, le patron du Soleil a œuvré de manière transversale. Bamba Fall a appuyé la Zone à hauteur de 2 millions FCFA, et 1 million FCFA à son équipe, Damels. Cheikh Bâ a fait plus pour la Zone : 2,5 millions FCFA, et 1 million FCFA pour Damels. Quant à Alioune Ndoye, il a mis le paquet à Niayes Thiokher : 1 million FCFA ; 10 000 t-shirt ; 10 cars pour les supporters.

Quant à Yakham Mbaye, il a agi à trois niveaux. D’une part, il a conséquemment appuyé ceux qui l’ont choisi comme parrain : 2 millions FCFA à la Zone et 1,5 million FCFA à Niayes Thioker, quartier où il a passé une partie de son enfance et qui est séparé de Rebeuss par une rue. D’autre part, lui qui habite aussi la Médina, est allé concurrencé Bamba Fall sur son terrain, en donnant 1 million FCfa à l’équipe de ce dernier, Damels.

L’ancien ministre a été une figure du mouvement navétane pour avoir dirigé des années durant la plus célèbre des équipes, l’Asc Khandalou de Rebeuss, quartier d’où il est originaire. A une période où les navétanes allaient révéler la majorité des dirigeants actuels du football : son ami Amadou Kane, vice-Président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), et patron des navétanes qui préside l’Organisation nationale pour la coordination des activités de vacances (Oncav), mais aussi Me Augustin Senghor révélé l’Asc Koumba Castel de Gorée.