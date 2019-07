Yakham Mbaye : « C'est à l'âge de 11 ans que Ousmane Tanor Dieng s'est occupé de mon éducation... Il avait une relation très particulière avec ma mère qu'il considérait comme sa propre mère... » (ENTRETIEN)

Parler de Ousmane Tanor Dieng relève d'un exercice périlleux pour le ministre-conseiller Yakham Mbaye. L'actuel Directeur général du quotidien Le Soleil, en larmes, revient sur ses 40 années passées aux côtés d'un homme qui était prèsque devenu un frère de sang.

Ses études en France, les relations entre sa mère et le défunt Ousmane Tanor Dieng, Yakham Mbaye en parle dans cet entretien accordé à Dakaractu.

« Ousmane Tanor Dieng s'est occupé de mon éducation depuis mes 11 ans alors que je venais juste de perdre mon père », confie celui qui a beaucoup participé à la fructification des relations d’amitiés entre le desormais ex Secrétaire général du Parti Socialiste et le président de la République et Leader de l'Alliance pour la République, Macky Sall...