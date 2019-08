Yacine Diop : « Le mariage et les enfants ? J'y pense vraiment ! »

Elle trouble la Tanière et les réseaux sociaux. Bosseuse dans l'âme, l’internationale sénégalaise de basket-ball Yacine Diop a décidé de poursuivre sa carrière le plus longtemps possible. Malgré ce nouveau défi professionnel, la nouvelle coqueluche des sénégalais confie à Dakaractu qu'elle n'oublie pas pour autant son épanouissement personnel. « Le mariage et les enfants ? J'y pense vraiment ! », a avoué l’ailière de Cardinals de Louisville aux États-Unis...