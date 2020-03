"Yaatal Natt Teggi Yokkute" : La DGID, pour un dialogue entre le citoyen et l'État.

La Direction Générale des impôts et Domaines appuyée par le ministère des finances et du Budget, a annoncé ce matin, la mise en place du programme Yaatal, un pacte fiscal faisant acte d'un dialogue de responsabilité entre le citoyen et l'État.



Bassirou Samba NIasse, Directeur Général des impôts et Domaines, invite les autorités et notabilités religieuses et coutumières, les administrations et établissements publics, les élus, le secteur privé, la presse, la société civile, les chercheurs et toutes les forces vives de la nation, à s'impliquer activement dans la mise en oeuvre de ce programme de sensibilisation et d'éducation des citoyens, à payer de leur plein gré l'impôt, un des principaux objectifs du plan YAATAL qui se rallie à la volonté du Chef de l'État en ce qui concerne le Plan Sénégal Émergent (PSE)



Le Ministre des finances, Abdoulaye Daouda Diallo, de rappeler à cet effet que l'acquittement spontané de l'impôt est tout autant un devoir pour le citoyen qu'une source de redevabilité pour l'État, raison pour laquelle chaque citoyen devrait s'impliquer sur la bonne marche de ce programme.