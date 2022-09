YEWWI À TOUBA- Khalifa Sall et ses camarades reçus par le Khalife et son porte-parole.

La délégation de Yewwi composée de presque tous les grands leaders (Khalifa Sall, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dièye, Cheikh Tidiane Youm, Ahmed Aïdara), a été reçue par le Khalife Général des Mourides avant de s’entretenir avec Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Aïda Mbodj aura été la première à prendre la parole relevant, toute de suite, l’importance du magal pour le Sénégal et saluant le travail du chef religieux à la tête du comité d’organisation du Grand Magal.



Des propos renchéris par Khalifa Sall qui a souhaité plein succès à la structure chargée de coordonner l’événement. L’ancien maire de Dakar a aussi remercié Serigne Bassirou Mbacké pour les prières formulées pour la coalition et ses membres.



Dans sa réponse, le porte-parole du Khalife se félicitera de l’excellence des relations qui relient Touba et chacun des leaders présents.



Ousmane Sonko présent à la rencontre avec le Khalife était absent à la réception de Cheikh Bass.