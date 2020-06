YÈNE / Adduction d'eau à Ndoukhoura : Gorgui Ciss injecte 17 millions et satisfait une doléance vieille de 27 ans.

Reconnu comme étant l’un des 10 villages qui compte le plus grand nombre de tête de bétails où l’activité principale reste l’élevage, la population de « Ndoukhoura » vit avec un manque criard d'eau. Selon le maire de la commune de Yène, Gorgui Ciss, « nous avons tenté de régler le problème avec une pompe solaire mais avec les aléas du soleil et les pannes éventuelles, on arrive à avoir de l'eau mais dès fois il arrive que la pompe tombe en panne ». Ainsi, le conseil municipal a dégagé une enveloppe de 17 millions permettant de poser un kilomètre de linéaire qui va traverser tout le village et amener l'eau partout à Ndoukhhoura pour régler définitivement ce problème. En réaction, un représentant du Conseil départemental a déclaré que « le maire vient de satisfaire une très vieille doléance et qu’il a fallu attendre 27 ans pour qu'un maire de la commune de Yène puisse satisfaire cette demande ». La rencontre a eu lieu ce vendredi 05 juin 2020 à Yène...