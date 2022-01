YAW à Guédiawaye / Ousmane Sonko se défoule sur Aliou Sall et Lat Diop : « Le premier est maire par accident et le deuxième, un voleur que je connais bien… »

La coalition Yewwi Askan Wi était en caravane dans le département de Guédiawaye ce week-end, en présence de tous les leaders et responsables politiques de la localité qui veulent éjecter les hommes de Macky Sall dans cette partie de la banlieue de Dakar.



Aliou Sall, actuel maire de la ville de Guédiawaye et Lat Diop, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar n’ont pas été ratés par Ousmane Sonko, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à Ziguinchor. Dans son discours, le leader du Pastef rappelle que Aliou Sall est un maire par accident et par conséquent, il ne mérite point d’être reconduit à la tête de la ville de Guediawaye.



« Tout le monde connaît la manière dont Aliou Sall a été élu. En plus, ses déboires dans le pétrole, tout le monde également, le sait. C’est quelqu’un qui a asphyxié l’économie sénégalaise », se désole le candidat de YAW à Ziguinchor qui ne s’en arrêtera pas en si bon chemin en larguant ses bombes vers les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar.



Connaissant la tête de liste de BBY à Golf Sud pour avoir partagé la même école nationale d’administration, Ousmane Sonko dépeint Lat Diop : « Je connais bien Lat Diop depuis l’ENA. Mais je tiens juste à vous préciser , vous les populations de Golf Sud. Quand un fonctionnaire, de quelque bord qu’il puisse être, vous promet des milliards, c’est un voleur! »



Par conséquent, Ousmane Sonko invite à l’éveil des consciences de la population en lui rappelant de faire le choix judicieux en ne choisissant pas ces deux maires qui, estime t-il, « vont inéluctablement sombrer en ayant affaire à la justice à l’issue des prochaines élections présidentielles qui verront le président Macky Sall destitué ».