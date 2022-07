YAW EN CRISE À MBACKÉ / Membre de la Conférence des Leaders, Abdou Karim Fall boude, cogne sur Sonko et Khalifa et appelle boycott.

Un autre membre de la Conférence des Leaders vient de tourner le dos à Yewwi Askan Wi. Cette fois-ci, cela se passe à Mbacké. Abdou Karim Fall estime qu’il a été « poignardé dans le dos » par Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Le leader politique estime que la liste est sectaire et ne correspond pas au respect qui se doit entre membres d’une même coalition.



« C’est la première fois que je ne bats pas campagne. J’avais demandé à être investi à Mbacké. Lors des investitures, Sonko et Khalifa ont fait preuve de clientélisme, de népotisme, d’égocentrisme, de copinage. On ne peut pas critiquer Macky Sall disant qu’il n’est pas un démocrate et jouer au dictateur. Je ne peux pas cautionner cette forfaiture. Personne ne comprend les investitures à Mbacké. Que quelqu’un m’explique comment l’ancien maire battu la veille lors des locales peut -il être mis sur la liste juste parce qu’il a accepté de s’agenouiller ? »



Visiblement énervé par la démarche adoptée au niveau de la coalition, Abdou Karim Fall choisira de jouer la carte du boycott. « Je ne voterai pas la liste départementale de Wallu à Mbacké. Je ne peux pas faire voter pour le candidat à la mairie que nous avions combattu pour sa mauvaise gestion il y a peu de temps. Nous demandons à nos militants de s’abstenir. Et s’ils souhaitent vraiment voter, qu’ils n’octroient pas leurs suffrages à la liste proportionnelle de Wallu. »



Trouvant les choix bizarres, Abdou Karim Fall de rappeler que la tête de liste de Wallu était classé avant-dernier lors des élections locales et le troisième sur cette même liste sort d’une défaite après un mandant seulement. »



Toutefois, le leader politique précisera qu’il ne s’est pas agi pour lui de migrer vers l’Apr. « Je reste dans Yewwi jusqu’après les élections pour évaluer avec mon parti » Par rapport à l’issue de l’élection, il dira n’avoir point d’état d’âme...