YASSIR : la nouvelle société digitale multi-services de livraison de repas, mobilité urbaine et de courses au service des sénégalais.

Fondée par Noureddine Tayebi, depuis 2017, Yassir, vient d'ouvrir ses services au Sénégal. Aujourd'hui cette entreprise compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans 25 villes réparties à travers le monde incluant l’Algérie, le Canada, la France, le Maroc et la Tunisie, avec une expansion imminente en Afrique de l’Ouest.



Présente pour la première fois au Sénégal, la société a ainsi choisi de faciliter considérablement la vie de millions d’utilisateurs qui utilisent l’application pour réserver un véhicule, commander des produits de consommation courante ou de la nourriture. Il compte ainsi soutenir ses partenaires (livreurs, chauffeurs, restaurateurs…) en leur offrant une opportunité d’augmenter leurs revenus en proposant des créneaux de travail flexibles.



C’est ainsi que Yassir créera des opportunités en formant des milliers de jeunes professionnels pour ce qui considérablement contribuera au développement de l’économie du Sénégal.



« Nous sommes un champion 100 % local, y compris les talents technologiques, car nous voulons habiliter les talents technologiques de la région et les embaucher dans chaque pays dans lequel nous opérons », a déclaré le PDG Noureddine Tayebi.