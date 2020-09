Suite à l'arrestation de quelques uns de leurs membres ce mardi devant le siège d'Orange sis sur la Vdn, alors qu'ils étaient partis pour déposer une lettre de protestation suite à l'augmentation des tarifs dudit opérateur téléphonique, le mouvement Y'en a marre va saisir la justice, a fait savoir Alioune Sané, coordonnateur dudit mouvement.





Ce dernier, à l'entame de ses propos, a déploré la conduite des policiers à leur égard. "Notre police est faite d'hommes et de femmes de valeur et l'institution continue de garder les aspects d'une police coloniale. Nous allons apporter une suite judiciaire et dès demain, nos avocats seront à pied d'oeuvre pour faire le travail qu'il faut parce que c'est un précédent dangereux qu'il ne faut pas laisser passer", a soutenu Alioune Sané lors d'un point de presse tenu ce jeudi 03 septembre 2020...