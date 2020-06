Y EN A MARRE crie au scandale : « Les décideurs profitent de la situation pour prendre des décisions suspectes »

C'est un vent de scandale qui souffle dans la gestion de la pandémie du Coronavirus, si l'on se fie aux propos des leaders du mouvement Y EN A MARRE. Pour Fadel Barro, membre de ce mouvement, « les derniers scandales fonciers concernant le littoral et d'autres zones du pays en pleine pandémie et dans un contexte où la réforme foncière est au point mort, viennent renforcer l'idée que contrairement aux populations et les différentes forces vives de la nation engagées dans le combat contre la Covid-19, les décideurs profitent de la situation pour prendre des décisions inopportunes et suspectes »