Xénophobie en Afrique du Sud : Macky Sall invite au calme et à la retenue

Le Chef de l’État, Macky Sall, s’est joint à la vague de réactions faisant suite aux attaques xénophobes sur des ressortissants africains en Afrique du Sud. Nul n’est épargné par ces violences, a-t-il fait savoir à travers un post sur sa page Twitter ce 5 septembre. ‘’Les incidents en cours en Afrique du Sud nous interpellent tous’’, a-t-il confié avant d’appeler au calme et à la retenue. ‘’Pour l'unité du continent et par respect à la sagesse africaine, j'invite à l'apaisement entre pays et peuples africains’’, a conclu le Chef de l’État...