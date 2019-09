Xénophobie en Afrique du Sud : La Faser invite le PR à faire veiller sur la sécurité des compatriotes sénégalais.

Les réactions se multiplient suite aux violences xénophobes qui émaillent en Afrique du Sud depuis dimanche. Cette fois-ci, c’est la Fédération des Associations des Sénégalais de l’Extérieur et de Retour (Faser) qui monte au créneau pour condamner les actes barbares perpétrés sur des ressortissants africains en Afrique du Sud. Dans un communiqué reçu par Dakaractu, l’organisation de défense des droits des ressortissants des sénégalais de l’extérieur s’inquiète de la situation qu’elle juge alarmante et honteuse. Des Frères Africains sont en train d’être tués comme des mouches, certains sont brulés vif dans les rues d’Afrique du Sud, sous le regard complice de la police dénonce le président de la Faser, Youssou Mbengue. L’organisation condamne avec la dernière énergie ces actes barbares dont des frères Africains sont victimes et demande, à cet effet, au Président de la république Macky Sall de faire veiller sur la sécurité des compatriotes sénégalais.

La Faser invite, par ailleurs, le Chef de l’État à convoquer, dans les plus brefs délais, l’ambassadeur de l’Afrique du Sud au Sénégal afin de recevoir d’amples explications sur cette affaire qui émeut le monde entier, l’Afrique en particulier...