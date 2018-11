Xavier Mary, Dg de LAS sur les 1 ans de L'AIBD: " Nous sommes entre 8 et 9% de progression par rapport à l'an dernier concernant le trafic..."

L'aéroport international Blaise Diagne( AIBD) va fêter dans quelques jours son premier anniversaire. Une occasion pour le directeur général de Limak Airport Service( LAS), qui s'occupe de la gestion de l'aéroport, de faire le bilan à mis parcours. " D'un point de vue trafic, nous avons la satisfaction d'avoir constaté une augmentation assez notable. Nous sommes aujourd'hui entre 8 et 9% de progression par rapport à l'an dernier. Nous avons accueilli, en début d'année, 3 nouvelles compagnies et en cours d'année la compagnie Air Sénégal...", a fait savoir Mr Xavier Mary.



À rappeler que le directeur général de LAS, co-présidait la cérémonie de lancement d'un nouveau projet consistant à former une cohorte de 30 étudiants de l'université de Thiès dans les métiers de l'aviation civile...