Xatarbi : Mor Dia gratifie le public d’une chorégraphie bluffante.

L'ambiance était au rendez-vous ce dimanche 11 juillet 2021. En prélude de son combat contre Thiate Boy Bambara, Modou Dia de l’écurie Yoff a mobilisé les lutteurs de Yoff et la population de sa localité. Il a aussi assuré le show… et montré sa technique avec un « touss » époustouflant et ainsi fait bouger tous ses supporters.