"Xarr Guedj Gui" : Les raisons de l'interdiction de la manifestation par le préfet , Koukandé bientôt convoqué par la police?

La manifestation prévue demain jour de Tamkharite, par le féticheur « Koukandé » ne sera pas autorisée. Selon des informations obtenues par Dakaractu, des faits de manifestation publique non déclarée, troubles à l’ordre public et rassemblement dans un contexte de pandémie…sont reprochés aux organisateurs. Selon nos sources en effet, « cet évènement constituerait une manifestation sur la voie publique non déclarée... » Conformément aux dispositions du code pénal, notamment en son article 96, les manifestations sur la voie publique sont soumises à l’obligation de déclaration à l’autorité administrative compétente, chargée du maintien de l’ordre, au moins trois jours avant.



Sur les faits de trouble à l’ordre public en outre, cette manifestation « n’est pas conforme aux usages locaux et pratiques connues dans notre pays et risque donc d’engendrer des troubles à l’ordre public et des rassemblements dans un contexte de pandémie », nous renseigne-t-on. Toutes choses qui font que la manifestation n’aura finalement pas lieu.



Enfin Koukandé pourrait être convoqué par la police pour l'informer du non-respect de sa part de la formalité de déclaration et les sanctions encourues...