XRUM XAX, LE "K" À ABATTRE... (Par Guy Marius Sagna)

Je ne suis pas d’accord avec certains des mots dits par mon frère et camarade Abdou Karim Guèye dans sa vidéo.







Abdou Karim continuera de faire des erreurs, comme nous tous d'ailleurs, car, comme le disait Albert Einstein, « ku masul a juum, masul a jéem lu yees ». Or, Abdou Karim essaye de frayer la voie à un autre Sénégal dans une autre Afrique. Il devra tout faire pour que ces erreurs ne soient pas trop graves. Nous avec lui.







Mais disons-nous la vérité ! Karim n'a pas été arrêté et condamné à 3 mois de prison pour avoir dit des propos indéfendables. Si c'était le cas, Moustapha Cissé Lo, Penda Ba…seraient en prison. Et plein d'autres encore.







Il a été arrêté et emprisonné car c'est un résistant. Or, selon que vous êtes avec ou contre Macky, les jugements de la cour vous rendront blancs ou noirs, innocents ou coupables. A ce jeu, nous sommes tous en sursis y compris certains qui dans l’APR oserons demain dire non à une 3 e candidature de Macky, ou au candidat désigné par celui-ci.







Saddam, Khadaffi et Bachar Al Assad n'ont pas été bombardés pour déficit de démocratie. Si c'était le cas, l'Arabie Saoudite, le Koweït...seraient bombardés aussi. Voilà pourquoi nous ne devons pas accepter le fallacieux prétexte de « restore hope » ou « sauver la démocratie ». De la même manière, nous savons bien que Karim n’a pas sa place en prison car, il est plus malade que Hissène Habré et a moins dit que beaucoup d’autres. Nous avons compris aussi que :" les lois sont des toiles d'araignées à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites ".







Abdou Karim n’est pas n’importe qui. Abdou Karim Guèye est ce beau résistant qui a du inspirer Manuel Alegre à dire « même dans la nuit la plus triste en temps de servitude, on trouve toujours quelqu’un qui résiste. On trouve toujours quelqu’un qui dit non ».







Il faut que Macky Sall et ses cerbères sachent qu’ils n’ont rien dans leur arsenal néocolonial tout entier qui puisse briser l’esprit de Abdou Karim Guèye si Karim Xrum Xax ne veut pas être brisé. C’est en 2016, que le préfet de Dakar, Alioune Badara Sambe nous a dit « méfiez-vous des Abdou Karim Guèye et des Nittu Dëgg. Un de ces matins, nous les aurons. Ils s’impliquent dans des choses qu’ils ne maitrisent pas. ». Stérile et vaine tentative de diviser pour mieux régner. Mais cela montre que Abdou Karim Guèye et Nittu Dëgg sont des cibles à abattre depuis longtemps. La beauté de Abdou Karim Guèye réside dans le fait que comme Cyrano, son crédo a toujours été : « il ne faut jamais abdiquer l’honneur d’être une cible ».







LIBÉREZ Abdou Karim Gueye!