Woré Sarr au ministre des Finances : « Pourquoi vous n'utilisez pas les 45 milliards de Karim Wade et les bijoux de Aïda Ndiongue pour le budget du Sénégal? »

Au cours des discussions aux fins de l'examen de la loi de Finance initiale 2019, l'honorable députée Woré Sarr s'est prononcée sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Elle s'est aussi exprimée sur la hausse du carburant et le fameux mode « fast track » qui, selon elle, devrait être activé dans le secteur des hydrocarbures afin de dénicher tous les disfonctionnements liés aux contrats pétroliers. En outre, elle a interpelé le ministre des Finances sur les 45 milliards de Singapour de Karim Wade, les bijoux de Aïda Ndiongue et ceux appartenant à la femme de Wade-fils, entre autres. Pour Woré Sarr, cela devrait être utilisés dans le budget du Sénégal.