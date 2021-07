Woré Sarr au ministre de l’intérieur : « Je ne vous reconnais plus… Il faut vous ressaisir… Une élection sans Karim Wade est impossible! »

En démocrate déterminée, la députée Woré Sarr, au cours de l’examen du projet de loi sur la modification du code électoral, a chargé le ministre de l’intérieur et l’accuse autant que le président Macky Sall. "Il faut vous ressaisir. Je vous connais bien. Sache que tout pouvoir prendra fin un jour. Aly Ngouille Ndiaye est passé par là, de même que d’autres autorités étatiques. Vous n’êtes pas sur la bonne voie, car vous ne faites qu’exécuter le souhait d’un président qui déborde", a lancé la députée à Antoine Félix Diome.



Sur les cas de Karim Wade et de Khalifa Sall, Woré Sarr insiste sur le fait que ce sont deux candidats qui ne peuvent être exclus. "Dites-moi si les autres citoyens qui, pris en flagrant délit et toujours libres, sont plus sénégalais qu'eux ? Notre justice est problématique", a-t-elle servi...

