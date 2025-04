Will Pery de l’ASC Ville de Dakar ne lâche rien après la défaite : « On reste une équipe  … »

En dépit de la défaite de l'ASC Ville de Dakar contre Kriol Star au Bal 2025, Pery a démontré une ténacité indéfectible. Le joueur a admis que l'équipe devait persévérer dans le travail et maintenir sa concentration pour les matches à venir. « Nous avons remporté une rencontre, puis perdu une autre. » Il a continue : « Ce qui est nécessaire maintenant, c'est de maintenir l'état d'esprit et de poursuivre avec sérieux ». Ne tolérant aucune remise en question individuelle, il met l'accent sur l'unité du groupe et le désir de lutter collectivement pour rectifier la situation.







Face à certaines critiques évoquant un déficit de jeu collectif, Pery a répliqué avec conviction : « Je ne souscris pas à cette vision. Nous avons joué en équipe, nous nous sommes battus ensemble. On aurait pu faire certaines choses de manière plus efficace, mais on reste unis. » Pour lui, les tentatives étaient correctes, même si elles n'ont pas atteint le but cette fois-ci. « Il y a des jours comme ça, mais nous allons nous adapter. « L'important, c'est que nous demeurions une équipe », dit il.