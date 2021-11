Wifi public : Cheikh Bakhoum démocratise internet à Grand Yoff

Ce 10 novembre 2021, le Directeur général de l’ADIE a effectué un marathon dans les artères de la commune afin de tester et lancer officiellement les bornes wifi installées dans les places les plus emblématiques.

L’internet n’est plus un luxe mais une nécessité comme l’ont toujours été l’eau, l’électricité, le gaz... Une vision de son excellence Macky Sall matérialise ce besoin des Sénégalais grâce au projet Smart Wifi.

Ce projet du programme Smart Sénégal mis en œuvre par l’ADIE consiste à équiper les quartiers, écoles et autres lieux publics de bornes wifi. Ceci participe à un meilleur cadre de vie de nos concitoyens. Il couvre près de 120 places publiques à travers le territoire national. Actuellement plus 20 places fonctionnent avec un débit de qualité et d’une très grande couverture réseau.

La commune de Grand Yoff n’est pas en reste en terme de connectivité. 14 points wifi y sont installés.Tout près de Talibou Dabo, il y a l’hôpital général Idrissa Pouye de même que le Poste de santé qui bénéficient de points Konectel. Le déploiement du même dispositif est effectif dans les temples du savoir tels que le CEM de Grand-Yoff, l’école primaire Grand-Yoff 2, l’école primaire de Scat Urbam, l’école primaire Khar Yalla, l’école primaire HLM Grand-Yoff et le lycée moderne de Dakar…

Les places publiques se trouvant dans le périmètre de la commune de Grand-Yoff sont bien servies au bénéfice des riverains. Nous pouvons en citer le grand rond-point de la mairie, le jardin public des HLM Grand-Yoff, celui de SIPRES 2, le jardin de la Zone de captage, le Terminus DDD-AIBD et le jardin de Bastos. Sur tous ces sites, le Wifi Konectel fait le bonheur des populations grâce au DG de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum qui a décidé de faire la part belle à la commune de Grand-Yoff qu’il ambitionne de transformer en une ville ultra connectée.