Weekend macabre : deux talibés se noient dans un bassin de rétention à Tivaouane.

Samedi, Cheikh Diop et Souleymane Ciss, deux talibés originaires de Pout, ont trouvé la mort, dans le bassin de rétention se trouvant sur la corniche de Tivaouane. Selon nos confrères du journal « Libération », ces derniers, qui sont dans un daara situé non loin du bassin, avaient été portés disparus vendredi soir.



Mais ce n'est que le samedi, vers 19 heures, que leurs corps sans vie ont été retrouvés flottants dans le bassin. Les deux corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers et transférés à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.