Week-end vert dans le département de Mbour : Le maire Maguette Sène plante 100 cocotiers en bordure de mer...

À la suite de la visite du Président du Pastef, Ousmane Sonko, dans les champs de ses partisans dans le département de Mbour, c’était au tour du Maire de Malicounda, ce dimanche, d’apporter sa touche avec le reboisement de 100 cocotiers en bordure de mer.

L’initiative s’inscrit dans le programme du Président Macky Sall visant à restaurer la biodiversité et lutter contre l’érosion côtière.



Pour le Maire de Malicounda, ce n’est pas avec le bavardage et le saupoudrage qu'on fera avancer le pays, mais c'est plutôt par des actions concrètes que le développement s’obtiendra.



Du reste, le responsable Apériste local d'affirmer que son fief, à savoir la commune de Malicounda, est acquise à la cause de son chef parti Macky Sall. Ce dernier de prendre comme argumentaire, les nombreuses réalisations faites dans le département, particulièrement dans sa commune.



Pour conclure, Maguette Sène donne rendez-vous aux patriotes aux prochaines joutes électorales locales pour démontrer la suprématie de l'Apr dans la zone...