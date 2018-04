Week-end de l'intégration : L'IAM au carrefour du donner et du recevoir

Le temps d'un "Week-end de l'intégration", qui s’est étalé sur trois jours, l'Institut africain de management (IAM) a organisé une série de festivités. L'IAM a ainsi réuni tous les acteurs de la vie estudiantine : clubs sportifs, culturels, scientifiques, ludiques…



Les organisateurs ont pu construire un totem participatif, où chaque étudiant étranger est venu apporter sa culture.

Pas de cours magistraux ni de visites rébarbatives : le mot d’ordre de ce week-end de l'intégration, c’est du "fun", mais du "fun" utile. Tout est mélange et brassage de cultures.

C'est donc l’occasion, pour l'institut de Moustapha Guirassy, culturellement métissé, de présenter aux invités leurs ressources culturelles, scientifiques, sportives et humaines, mais aussi leur sensibilité solidaire. Soucieux de sa réputation et de son attractivité, l'IAM innove pour bien accueillir ses étudiants...