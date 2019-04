Week-end culturel : L’école IAM sous le sceau de l’intégration sous-régionale

Les différentes facettes des cultures de plus de 30 communautés ont été revisitées durant deux jours par les étudiants de l'Institut africain de management. Un moment pour donner et recevoir afin de faire de l’intégration sous-régionale la pierre angulaire de l’école. "Nos différences plus qu'un atout, doivent être la force qui nous poussent à aller de l'avant", estime le Dr Zacharia Tiemtoré, Directeur Général de l'IAM...