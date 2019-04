Wally Seck futur empereur du Mbalakh ? L'artiste répond : « Mon seul et unique but c'est d'être une fierté Africaine »

Interrogé sur sa fulgurante ascension et son statut actuel dans le milieu du showbiz musical, Wally Ballago Seck s'est voulu serein et réaliste. En effet, le fondateur de Faramareen musique, loin de prendre la grosse tête, estime que même s'il aspire au titre de roi du Mbalakh voire à celui d'empereur des arènes, ceci passera forcément par un travail acharné et un professionnalisme sans relâche, gage de réussite. Toutefois l'artiste ne se fixe aucune limite dans sa carrière...