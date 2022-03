Wally Seck adoube le président : « Son excellence, vous êtes juste formidable! », Macky Sall pas en reste, « Mon fils, je te remercie... »

Alors qu'il avait fini par bouder lors de la cérémonie d'inauguration du stade Abdoulaye Wade, le 22 février 2022, suite à des incompréhensions avec la régie, Wally Ballago Seck qui n'avait pas pu se produire sur scène, a retrouvé le sourire ce samedi après-midi lors de la cérémonie de lancement de la phase II des travaux du Train Express Régional (TER.)



Invité à l'occasion, à Diass, pour assurer le spectacle avec quelques-uns de ces collègues musiciens dont Fallou Dieng et Cie sur une chanson collective dédiée au président Macky Sall, le fils de Thione Seck s'est attiré les bonnes grâces du chef de l’État sénégalais.



En effet, à la fin de son discours Macky Sall a chaleureusement félicité Wally et ses pairs artistes pour leur rôle auprès de la jeunesse sénégalaise qu'ils contribuent à divertir et apaiser dans un sens. "Mon fils Wally, je te remercie...", a lancé le président Sall au Faramareen qui, auparavant l'avait lui-même encensé en ces termes : "Son excellence, vous êtes juste formidable ! Vous êtes un formidable père !"