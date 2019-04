Wally Ballago Seck s'explique sur le Choix de son Parrain, Kessi Bousso : " Il m'a ouvert les portes du Grand Théâtre à un moment critique..."

Le directeur du Grand Théâtre, Kessi Bousso, a été désigné comme étant le seul et unique parrain de la soirée anniversaire de Wally Seck prévue ce 28 avril. Un choix que Wally Seck juge logique vu le statut de l'homme qu'il voit comme acteur fondamental dans la promotion et la sauvegarde de la culture sénégalaise. En outre, il n'a pas manqué de revenir sur la disponibilité et la bienveillance de Kessi Bousso à un moment critique où il avait un besoin urgent de salle de spectacle à l'époque. Autant de faits qui justifient largement ce parrainage, explique t-il...