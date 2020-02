Wally Ballago Seck : « Je suis le chanteur du peuple et je compte le rester pendant longtemps »

« Il fallait que je sois présent à la soirée de Assane Ndiaye, l’appel du sang oblige et je suis très content de voir la famille élargie présente. » Wally Seck qui se réjouit de la présence de la famille Faramarène dans la musique sénégalaise, estime qu’il est l’élu. « C’est vrai que je produis plus que les autres, je suis l’élu, mais cela ne veut pas dire que j’ai la mainmise sur Faramarène, explique le fils de Thione Seck. Toutefois il précise qu’il est le chanteur du peuple et qu’il fera tout son possible pour le rester encore très longtemps...