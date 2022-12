Walid Regragui : « Nous voulons nous battre pour cette troisième place! »

Après avoir félicité ses joueurs et salué le parcours de la sélection marocaine qu’il dirige, Walid Regragui rêve encore d’une médaille à cette coupe du monde 2022. En dépit de l’élimination des Lions de l'Atlas de la coupe du monde en demi-finale par la France (2-0), Regragui n’a pas dit son dernier mot dans ce mondial qu’il entend quitter par la grande porte en terminant au moins sur le podium…



« Le plus important est d'avoir montré une bonne image, que les gens sachent déjà que le football marocain existe et maintenant nous voulons nous battre pour cette troisième place. » La Croatie est avertie pour le match de classement prévu ce samedi 17 décembre à 15h00 gmt.