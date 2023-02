Wakhinane Nimzatt : un gamin de 7 ans violé par un quinquagénaire dans un bâtiment inachevé

Un jeune talibé âgé de 07 ans a été sauvagement abusé par un quinquagénaire qui a été pris en flagrant délit. Les faits se sont passés le vendredi dernier vers les coups de 18 heures dans la commune de Wakhinane Nimzatt.



D'après les informations rapportées par le journal Le Quotidien, le gamin était dans un piteux état avec sa culotte arrachée, la bouche bâillonnée avec une corde. Interrogé par les témoins, le jeune garçon a pu livrer quelques mots." J'étais en train de ramasser des ferrailles. Et il est venu me proposer de l'accompagner afin qu'il m'offre un téléphone portable et je l'ai suivi. Une fois dans le bâtiment, il m'a traîné dans l'une des pièces avant d'arracher ma culotte... ", raconte la victime. Saignant du rectum, le gamin a été évacué aux urgences.



Le présumé violeur a été lynché par une foule de personnes. Il est entré dans le coma suite aux coups reçus. Par la suite, il a été acheminé à l'hôpital par les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux. Selon la même source, le prédateur sexuel est toujours en réanimation.



Nous y reviendrons...