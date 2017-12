Wakhinane Nimzatt / Les proches de Racine Talla minimisent après la sortie de Diéwo Ndiaye

Suite à l’article intitulé « La gestion de Wakhinane Nimzatt décriée par des conseillers / Talla : Racine du mal » et publié hier, les proches du maire ont réagi pour démentir les allégations de Diéwo Ndiaye, contenues de la communiqué transmis à votre site préféré. En clair, les conseillers favorables à Racine Talla croient savoir que leur collègue « n’est pas crédible pour mériter la réaction de l’édile de la commune ». « Il n’y avait pas plus de quatre personnes à répondre à l’appel de Diéwo Ndiaye. Vous pouvez vérifiez son impopularité auprès des journalistes venus couvrir sa sortie malheureuse. Il n’y avait presque personne », ripostent les inconditionnels du directeur général de la RTS, qui ont joint Dakar Actu. Ils démentent aussi l’information selon laquelle des responsables de l’Alliance pour la République ont assisté à la conférence de presse de ce samedi. A cet égard, nous devons à la vérité de souligner que le conférencier Diewo Ndiaye n’a jamais déclaré qu’un membre du parti au pouvoir a assisté à ladite conférence. Toutefois, Dakar Actu, se basant sur le compte rendu d’une journée de réflexion tenue dans la commune en aout 2017, a pu constater que des conseillers membres de l’Apr étaient signataires du document. « On croyait qu’il s’agissait d’une feuille de présence et non d’un compte rendu. Nous étions seulement venus dire à Diewo que ce n’était pas à lui de faire le bilan du maire », se démarquent toujours des conseillers du camp de Talla.