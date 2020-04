Wakhinane Nimzatt : Les populations de Darou Rahmati demandent la fermeture du canal à ciel ouvert.

Les populations du quartier Darou Rahmati de la commune de Wakhinane Nimzatt réclament la fermeture du canal à ciel ouvert qui se trouve dans leur quartier.



Lors d'une visite effectuée dans ce quartier par le ministre de l'urbanisme et de l'hygiène publique et du logement en compagnie du maire Racine Talla, du préfet du département de Guédiawaye et le directeur de l'Agence de développement municipal, les populations ont interpellé les autorités sur le danger qu'elles courent avec ce canal à ciel ouvert, surtout en période d'hivernage.



Prenant par la suite la parole tour à tour, le maire Racine Talla, le directeur de l'Adm et le ministre Abdou Karim Fofana ont rappelé les projets engagés par le gouvernement dans cette partie de la banlieue dakaroise pour une meilleure amélioration du cadre de vie des populations. Par ailleurs, ces autorités rassurent la population quant à un dénouement heureux de leurs revendications...