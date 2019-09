Wade et Macky Sall main dans la main : Serigne Mountakha dévoile la première merveille de Massalikoul Jinaan

L’inauguration de la grande mosquée de Massalikoul Jinaan ce vendredi 27 septembre, a été un moment de retrouvailles entre l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade et l’actuel locataire du palais présidentiel. Les deux hommes ont émerveillé le monde en sortant ensemble de la mosquée main dans la main. Le Khalife général des mourides a joué la médiation entre les deux libéraux qui ne se sont plus croisés depuis sept ans. Avant même que l’on assiste à ce spectacle inédit, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a rappelé la place qu’occupe l’ancien et l’actuel Chef de l’Etat. Abdoulaye Wade est un père pour le pays et Macky Sall est un fils du pays, a indiqué le patriarche de Darou Minane.



Dès lors, le paysage politique se dessine à nouveau sous les auspices d’une poursuite heureuse du dialogue national qui est désormais relancé...