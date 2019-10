Wade chez Macky : Khalifa Sall était lui chez Idrissa Seck

C’était jour de visite aujourd’hui Samedi à Dakar. Alors que Me Abdoulaye Wade était au palais de la République, l’ex maire de Dakar Khalifa Sall était lui chez Idrissa Seck. C’est ce dernier qui l’a annoncé lui-même à travers un tweet. « J'ai reçu le Président Khalifa SALL, chez moi, ce samedi 12 Octobre 2019. Des moments de communion et de fraternité avec un frère et compagnon », a-t-il écrit. C’est dire que les retrouvailles entre Wade et son successeur est le cadet des soucis de ces deux hommes.