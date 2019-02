Wade chez Ahmed Khalifa Niass : « Un journaliste ne doit pas avoir peur! »

Ce lundi 19 février, Wade a présenté ses condoléances à la famille de Sidy Lamine Niass. Ainsi, il s’est rendu à Sacré Coeur où le défunt avait élu domicile avant de faire cap à Fass chez Ahmed Khalifa Niass. Reçu avec les honneurs par le frère aîné de Sidy Lamine Niass, Wade a d’abord présenté ses condoléances, mais a profité de l’occasion pour revenir sur la genèse de la presse privée au Sénégal.



Selon lui, Sidy Lamine Niass et Ahmed Khalifa Niass ont bravé toutes les difficultés afférentes au contexte d’alors pour mettre sur pied des journaux de dissidence. « Je suis le père de la démocratie sénégalaise mais vous et votre frère cadet êtes les piliers de la presse privée », admet Wade selon qui « un journaliste ne doit pas avoir peur. Il faut avoir le courage de ses idées et affronter le pouvoir ou l’opposition quoi qu’il en coûte. Faites votre devoir... » « Vous avez fait votre devoir. Les sacrifices que vous avez consentis pour la liberté de la presse, la nouvelle génération doit le savoir », souhaite Me Wade. « Aujourd’hui, il est vrai que les journaux fleurissent, mais la qualité fait souvent défaut », regrette-t-il.