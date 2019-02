Wade annonce des poursuites contre Macky Sall et parle de sa générosité

Macky Sall doit s'attendre à des poursuites judiciaires si le camp de Wade prend le pouvoir. C'est du moins ce qu'a laissé comprendre l'ancien président du Sénégal. Présidant la réunion du comité directeur de son parti, le PDS, Me Wade a menacé de poursuites son successeur à la tête du Sénégal même si pour lui, toute chasse aux sorcières est d'emblée bannie. Me Wade rabâchera à qui veut l'entendre n'avoir jamais offert 7 milliards à Macky Sall. Il a cependant reconnu lui avoir offert de l'argent de temps en temps quand il était son Premier ministre. Des sommes issues des fonds politiques, précise-t-il. D'ailleurs, Wade en profite pour faire une clarification sur sa générosité chantée de partout. "On dit que je suis généreux, mais c'est l'argent des fonds politiques que je redistribuais aux nécessiteux", fait savoir le Pape du Sopi.