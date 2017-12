"Wa sanar" face au défi du développement.

D'anciens étudiants de l'Ugb réunis dans une association appelé "wa sanar" ont organisé un dîner de gala ce samedi 23 décembre. Cette rencontre fut l'objet d'échanges et de retrouvaille entre camarades etudiants, mais aussi un motif de partage et d'échange afin d'apporter leur pierre à l'édifice pour bâtir le chantier du développement de leur pays et accompagner les jeunes de l'Ugb dans leur cursus vers la réussite.