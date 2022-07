WALLU/TOUBA : « Mbacké doit sanctionner Macky pour avoir été zappé du PUDC » (Abdou Mbacké Ndao)

La coalition Wallu a lancé officiellement sa campagne à Touba ce mardi en attendant de recevoir demain la délégation nationale dans la cité religieuse. Un moment mis à profit par l’ancien maire de Mbacké pour brocarder le régime du Président Macky Sall et dérouler un plaidoyer au parfum de réquisitoire.



Pour Abdou Mbacké Ndao : « pour avoir été zappé par le programme PUDC, Mbacké doit sanctionner le Président Sall en l’empêchant d’avoir une majorité à l’Assemblée Nationale ».

Le leader politique de signaler que les joutes du 23 juillet constituent un enjeu fort important qui interpelle les jeunes appelés à s’exprimer et à trancher.



« Envoyer la coalition Wallu - Yewwi à l’Assemblée permettra de procéder à des réformes majeures. Des 5000 milliards du budget, l’État n’a procédé à aucun investissement productif. Le PSE a échoué. En 2012, le Sénégal était à la 143 ème place mondiale. En 2021, il est relégué à la 166 ème place, soit un total de 24 places de perdu. Quand un pays ne peut avoir sa souveraineté alimentaire et que tout ce que les populations utilisent est importé, on ne pourrait parler de développement. Nul ne me démentira. Au Sénégal, toutes les denrées de consommation massive connaissent des flambées alors que 98 milliards de francs sont laissées à l’appréciation abusive de la Présidence de la République et de son Secrétariat ».

Abdou Mbacké Ndao de s’étonner aussi que Touba, en sa qualité de deuxième ville économique du Sénégal ne puisse même pas disposer d’un réseau hydraulique de 133 kms en partance du Lac de Guiers.