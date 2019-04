WADE ET SES FINANCES / L'ancien Président du Sénégal est-il confronté à des problèmes financiers ?

Actuellement dans un hôtel de la place, Wade aurait eu du mal à regagner sa maison du Point E. C'est ce qu'a semblé dire Me El Hadj Amadou Sall du Parti démocratique Sénégalais. L'invité du Grand Jury de ce dimanche n'a, en effet, guère préféré faire dans la nuance. ''Même si la maison du Point E est remise à sa disposition, Il lui est difficile de l'achever. Wade est généreux. Quand l'argent est à portée de main, il le donne à ceux qui viennent lui rendre visite...''



L'avocat qui confirme que la concession en question a effectivement été saisie, avant que celle-ci ne soit annulée suite à la prise de mesures nouvelles, mentionne que des travaux additionnels de construction sont obligatoires pour la rendre utilisable. Seulement, ces travaux demandent, dit-il, de l'argent et que cet argent n'est guère réuni malgré le soutien de certaines bonnes volontés à l'endroit de l'ancien Président de République du Sénégal, dans ce sens. D'où la nécessaire question de savoir si l'ancien Chef de l'État n'est pas confronté à des difficultés financières. Cette question introduit une autre non moins complexe. '' Qui est-ce-qui paie les factures généralement salées de l'hôtel ?