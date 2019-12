Vulgarisation des produits locaux : Le gouverneur de Kaolack annonce la création d'une plateforme digitale.

Dans le cadre de la valorisation et la promotion des produits locaux issus de la capitale du Saloum, le gouverneur de Kaolack a effectué une visite des différents stands à la FIDAK. À cette occasion, Alioune Badara Mbengue s'est entretenu avec les exposants, les promoteurs économiques et l’ensemble des acteurs locaux de Kaolack. L'autorité administrative a ainsi manifesté tout son satisfecit par rapport aux conditions dans lesquelles les exposants ont été placées, ce par l'entremise des chambres de commerce et des métiers de Kaolack. Au cours des échanges avec les femmes et entrepreneurs de cette localité, le gouverneur a émis des recommandations à l'endroit du président de la chambre de commerce visant à appuyer ses acteurs pour leur participation au salon international de l'agriculture.

En outre, l'autorité d'annoncer la création prochaine d'une plateforme digitale qui va enrôler tous les commerçants de la région de Kaolack pour mieux vendre l'expertise locale.