Vulgarisation de la Plasepri : 250 millions pour financer jeunes et femmes dans le département de Pikine.

Zahra Iyane Thiam continue sa tournée de vulgarisation pour un dispositif adéquat de financement de la Plasepri. Ainsi à Guédiawaye, le ministre de la micro finance et de l'économie sociale et solidaire était dans le département de Pikine. Une enveloppe de 250 millions a été dégagée pour soutenir les jeunes et les femmes qui constituent un maillon important de la société. Une démarche magnifiée par les élus de la localité. Selon le ministre, la microfinance a de beaux jours devant elle...