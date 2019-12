Vulgarisation de la PLASEPRI : Dakar bénéficie d’une enveloppe de 250 millions Fcfa.

250.000.000 Fcfa : c’est la somme qui sera dégagée pour le département de Dakar et mis à la disposition des services financiers décentralisés. La ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire l’a fait savoir ce matin lors de la journée de partage du dispositif de financement et d’assistance technique de la Plasepri avec les acteurs à la base. Madame Zahra Iyane Thiam a invité les jeunes entrepreneurs à faire le bon choix pour pouvoir bénéficier du programme Plasepri.