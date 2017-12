Vote sans débat du budget de l’Industrie : « Ils ont fait le forcing… » (Mamadou Lamine Diallo, député)

Le député Mamadou Lamine Diallo est d’avis que la majorité a fait le forcing en imposant un vote sans débat du ministère de l’Industrie, de la petite et moyenne entreprise. « Ils ont fait le forcing comme ils ont la quantité. Mais à mon avis la question de l’industrie est importante. Il était possible d’organiser le débat de telle sorte que les groupes des non inscrits puissent intervenir et poser les problèmes de l’industrie sénégalaise » qui, a-t-il conclu, connait beaucoup de problèmes.