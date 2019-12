Vote sans débat / Aïda Mbodj s'oppose : « C'est inacceptable et désolant »

Aïda Mbodj est d'avis que le vote sans débat est anti-démocratique et n'honore pas le parlement sénégalais, même si certains de ses collègues députés optent en majorité pour le vote du projet de budget de certains ministres sans débat.

"Ils ont adopté le vote sans débat ce qui est inacceptable et inadmissible", dénonce la parlementaire lors du passage du ministre des finances et du budget à l'Assemblée nationale...