Vote projet de loi sur l’état d’urgence : « les Présidents Senghor, Mamadou Dia, Abdou Diouf et même Abdoulaye Wade ne seraient pas contre ce projet » (Vilane)

Le député Abdoulaye Vilane lors du vote du projet de loi sur l’état d’urgence, a appelé ses collègues à voter cette loi. Il a en outre indiqué selon lui que les Présidents Senghor ou encore Mamadou Dia s’ils nous revenaient parmi les morts, ne seraient pas contre son application. « Je pense que le Président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade l’approuveraient aussi », a-t-il aussi déclaré dans un murmure de désapprobation des députés du groupe libéral. « Depuis le mois de Mars 2020 jusqu’à aujourd’hui, les difficultés auxquelles nous faisons face, si nous n’avons pas pu y apprendre une leçon d’adaptation, nous ne pourrons comprendre une telle initiative », a ajouté le député maire de Kaffrine qui a ainsi invité les sénégalais à montrer que le sacrifice que les hommes de la santé consentent pour nous en vaut la peine.

« Nous devons donc voter cette loi à l’unanimité et être à la disposition du ministère de l’intérieur pour sensibiliser sur son bien fondé. Un régime cela implique la solidarité politique et Dy. Mais ma position personnelle est que cette loi pourra donner les pouvoirs exceptionnels au président pour que, en cas de crise comme celle que nous vivons, on puisse dans la célérité donner les mesures qu’il faut. Je suis pour et j’incite à voter pour. Je pense que l’entêtement n’a pas lieu d’être surtout lorsque le bien-fondé de cette loi vous est expliqué. Je demande aussi que l’on arrête de troubler l’opinion avec des idées infondées », a aussi déclaré le porte-parole du PS.