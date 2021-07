Vote du projet de loi sur le code électoral : Un très grand retard dans le démarrage des travaux.

Convoqués ce lundi à 10 heures pour l’examen et le vote du projet de loi portant sur le code électoral, les travaux de la séance plénière tardent toujours à démarrer.



Au moment où ces lignes sont écrites (12 heures 30 minutes), seuls les parlementaires sont sur place, donc pas l'ombre du ministre qui va représenter le gouvernement pour ce vote encore moins, la silhouette du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.



Mais selon nos sources bien informées de la situation, "le retard est dû par le fait que les députés n'ont pas encore reçu le rapport contenant le projet de loi, en plus de cela aussi, certains secrétaires élus sont absents", rapporte nos sources. Qui dénoncent dans le même sillage ce qu'elles considèrent comme "un cafouillage orchestré par le président de l’Assemblée nationale dans le seul but de satisfaire le chef de l'État Macky Sall..."