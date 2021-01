Vote du projet de loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège : 35 orateurs sont inscrits.

Au moment où ces lignes sont inscrites, le parlement sénégalais se penche sur l'examen du projet de loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège. Et d’après nos sources établies au sein de l'hémicycle, le travaux ont déjà commencé après lecture du projet de loi.



Nos sources de révéler également que 35 parlementaires sont inscrits. Ces derniers se succéderont à la tribune officielle devant le président Moustapha Niasse pour commenter le dit projet de loi qui continue de faire polémique entre la majorité présidentielle et l'opposition.



Pour le député de l'oposition, par ailleurs membre de la commission des lois de l'assemblée nationale, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, "même si la loi est votée par la majorité, l'opposition déposera un recours aux fins d'annuler cette loi, qui accorde plus de pouvoir au chef de l'État".



Affaire à suivre !